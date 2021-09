Congresso do Centro Europeu de Voluntariado a 13 e 14 de setembro

Esta segunda e terça-feira vai realizar-se o Congresso de Outono 2021 do Centro Europeu de Voluntariado.

O evento vai decorrer em Berlim, na Alemanha, com transmissão online, informa a Confederação Portuguesa do Voluntariado.

João Teixeira, vice-presidente desta confederação nacional vai participar neste encontro.

O programa do evento "é muito completo e inclui uma visita de estudo a organizações de voluntariado de Berlim, a segunda sessão da assembleia-geral do CEV, o seminário REVIVE – “Revealing European Values in Volunteer Events” no qual serão expostas iniciativas e será debatido como as semanas de voluntariado, os festivais, as conferências e prémios, desde o nível nacional até ao nível local, podem incluir os valores europeus na conceção e concretização desses eventos".

Por fim, serão apresentados os quatro municípios candidatos à Capital Europeia do Voluntariado em 2023, a saber, Oeiras em Portugal, Asti em Itália, Birgu em Malta e Trondheim na Noruega.