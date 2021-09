Reveja os principais momentos da visita do Papa a Budapeste

Este domingo, o Papa Francisco encontrou-se com o Presidente e o primeiro-ministro da Hungria no Museu de Belas Artes de Budapeste. A seguir, no mesmo local, houve um encontro com os bispos, onde Francisco fez um discurso.

Ainda durante a manhã, o Papa celebrou a Santa Missa de encerramento do 52.º Congresso Eucarístico Internacional, na Praça dos Heróis, em Budapeste, onde fez a homilia e o Angelus.

Da parte da tarde, haverá uma cerimónia de despedida de Budapeste, pelas 14h40, onde irá apanhar o avião para para Bratislava, na Eslováquia.

Às 16h30, realiza-se o encontro ecuménico na Nunciatura Apostólica de Bratislava. Segue-se um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus na Nunciatura Apostólica de Bratislava.

A viagem prossegue até quarta-feira e que está previsto o Papa Francisco encontrar-se com o Presidente da Eslováquia e comunidades religiosas no país. O encontro com a comunidade cigana de Košice e o encontro com a comunidade judaica em Bratislava serão dois momentos de grande destaque.

Papa vai olhar Órban nos olhos

A visita do Papa acontece numa altura em que o sumo pontífice e o presidente húngaro têm tido declarações divergentes em relação às crises migratórias.

Órban tem endurecido as políticas de imigração do país e, na semana passada, no Fórum Estratégico Bled defendeu que a União Europeia "devia devolver todos os direitos às nações".

Já o Papa tem apelado à integração dos refugiados que chegam à Europa de vários cantos do globo.

Numa entrevista, na semana passada, à rádio espanhola COPE, Papa Francisco antecipou que não terá problemas em falar com o presidente da Húngria.

"Quando estou à frente de uma pessoa, olho-a nos olhos e deito tudo cá para fora", afirmou.