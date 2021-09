Promoção da família e defesa do ambiente dominam encontro com autoridades

A proteção do ambiente e as medidas de apoio e promoção à família foram os temas abordados no encontro do Papa com o Presidente e Primeiro-ministro da Hungria, de acordo com uma nota divulgada pela Santa Sé.

Segundo o mesmo texto, estavam presentes o secretário de Estado, cardeal Parolin, e o secretário para as Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher. “Entre os vários temas tratados, o papel da Igreja no país, o esforço com a preservação do meio ambiente, a defesa e promoção da família.”

O encontro “decorreu de acordo com o programa previsto, num ambiente cordial, e terminou às 9h25.”



Francisco reuniu-se esta manhã, em Budapeste, com os dois responsáveis políticos húngaros antes do encontro com os representantes do Conselho Ecuménico das Igrejas e algumas comunidades judaicas locais.



O encontro foi seguido pela troca de presentes. Francisco presenteou o presidente Áder com um mosaico representando a “Bênção papal na Praça de São Pedro” de uma pintura a óleo de Ippolito Caffi executada em meados do século XIX e agora preservada no Museu de Roma. O primeiro-ministro Orbán, por sua vez, foi presenteado pelo Pontífice com um Tríptico.