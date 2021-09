Papa pede aos húngaros para não se "entrincheirarem" e serem abertos a todos

O Papa celebrou a missa de encerramento do 52.º Congresso Eucarístico Internacional, na Praça dos Heróis, em Budapeste, na Hungria. No Angelus exortou os húngaros a não se entrincheirarem e estenderem os braços aos outros.

“Isto mesmo vos desejo: que a cruz seja a vossa ponte entre o passado e o futuro. O sentimento religioso é a seiva vital desta nação, tão afeiçoada às suas raízes. Mas a cruz plantada no solo, além de nos convidar a que nos enraizemos bem, ergue e estende os seus braços a todos: exorta a manter firmes as raízes, mas sem entrincheiramentos; a beber nas fontes, abrindo-nos aos sedentos do nosso tempo. O meu desejo é que sejais assim: alicerçados e abertos, enraizados e respeitadores. Isten éltessen [felicidades]!”

Não esqueceu a beatificação de duas testemunhas do Evangelho: o Cardeal Estêvão Wyszyński e Isabel Czacka, fundadora das Irmãs Franciscanas Servas da Cruz. “Duas figuras que conheceram de perto a cruz: o Primaz da Polónia, preso e segregado, manteve-se sempre um pastor corajoso segundo o coração de Cristo, arauto da liberdade e da dignidade humana”.



Antes, na homilia, pediu aos cristãos para não se conformarem e viverem a fé com intensidade.

“Queridos irmãos e irmãs, deixemos que o encontro com Jesus na Eucaristia nos transforme, como transformou os grandes e corajosos Santos que honrais: penso em Santo Estêvão e Santa Isabel. À semelhança deles, não nos contentemos com pouco; não nos resignemos com uma fé que vive de ritos e repetições, abramo-nos à novidade escandalosa de Deus crucificado e ressuscitado, Pão partido para dar vida ao mundo. Viveremos na alegria, e seremos portadores de alegria”.



Disse ainda que os cristãos devem rejeitar os falsos “messias” e seguir o exemplo de Jesus, rejeitando a violência e o uso da força. “Que grande distância existe entre Aquele que reina silenciosamente na cruz e o falso deus que gostaríamos de ver reinar pela força e reduzir ao silêncio os nossos inimigos! Como é diferente Cristo, que se nos propõe só com amor, comparado com os messias poderosos e vencedores, lisonjeados pelo mundo”, referiu na missa.

A intervenção sublinhou o risco de anunciar um “falso messianismo” e destacou que a diferença não está entre quem é religioso e quem não o é, mas “entre o Deus verdadeiro e o deus que é o próprio eu”.