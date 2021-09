🔴 Em direto. Papa chega a Bratislava

Depois de passar a manhã na Hungria, a viagem do Papa Francisco continua, este domingo à tarde, na Eslováquia. Chegado a Bratislava vai promover um encontro ecuménico, pelas 16h30, na Nunciatura Apostólica; uma hora depois, como habitualmente acontece nas viagens internacionais, tem lugar um encontro privado com membros da Companhia de Jesus (Jesuítas).

A cerimónia oficial de boas-vindas acontece a 13 de setembro, no Palácio Presidencial em Bratislava, pelas 9h15, seguindo-se a visita de cortesia ao chefe de Estado eslovaco e o encontro com autoridades, representantes da sociedade civil e o corpo diplomático.

A Catedral de São Martinho, em Bratislava, recebe o encontro do Papa com bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas da Eslováquia; de tarde, Francisco faz uma visita privada ao “Centro Belém” em Bratislava, antes de encontrar-se com a comunidade judaica na Praça ‘Rybné námestie’.

O segundo dia de viagem conclui-se com visitas do presidente do Parlamento e do primeiro-ministro eslovacos à Nunciatura Apostólica.

A 14 de setembro, Francisco segue para Kosice, 400 quilómetros a leste de Bratislava, uma região próxima da Ucrânia, onde preside à Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo; de tarde, o Papa encontra-se com a comunidade cigana no bairro Lunik IX, antes de uma celebração com os jovens eslovacos no Estádio Lokomotiva, pelas 17h00.

O último dia da viagem, 15 de setembro, começa no Santuário Nacional de Sastin, cerca de 70 quilómetros a norte de Bratislava, que São João Paulo II visitou em 1995, com um momento de oração e a celebração da Missa.

A cerimónia de despedida, no Aeroporto Internacional de Bratislava, acontece às 13h30.