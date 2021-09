D. Manuel Clemente. Sampaio, um exemplo de cidadania

O Cardeal Patriarca de Lisboa, que esteve no velório do antigo Presidente da República, destacou as causas a que Jorge Sampaio se dedicou quer em Portugal quer depois nos cargos internacionais onde esteve, enaltecendo a sua “atitude constante de cidadania”.

Disse guardar “uma memória cheia de respeito e de gratidão” pelo antigo chefe de Estado, que descreveu como alguém que “foi durante toda a sua vida, coerente com as suas ideias, com os seus princípios, em todo o tipo de situações”, na vida particular, profissional e no exercício de funções públicas.

“Todas aquelas causas para que fosse chamado ou a que ele próprio se propunha como resposta ao que era mais urgente, e com uma atitude constante de cidadania, com enorme dignidade, que para todos nós é exemplar e muito estimulante”, acrescentou.

D. Manuel Clemente destacou o empenho de Jorge Sampaio na “ligação dos povos e das civilizações” e no “apoio aos refugiados sírios”.

O corpo de Jorge Sampaio, que morreu na sexta-feira, aos 81 anos, está desde hoje ao fim da manhã em câmara ardente no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, que fica junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

O velório do antigo Presidente da República estará aberto ao público até às 23h00 de hoje.