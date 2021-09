Visita do Papa Francisco à Hungria “é um grande acontecimento”

A visita do Papa Francisco à Hungria, no domingo, está a ser encarada com expetativa. “É um grande acontecimento quando o chefe da Igreja Católica vem ter connosco”, diz à Renascença um sacerdote de Budapeste.



Nota-se um crescendo de entusiasmo, e de curiosidade, por dois motivos muito diferentes. Primeiro a dimensão religiosa. Francisco estará pouco mais de seis horas em Budapeste, mas a sua presença reveste-se de um enorme significado, desde logo porque vai encerrar o Congresso Eucarístico Internacional.

Também porque o último Papa a visitar a Hungria foi João Paulo II, faz agora 25 anos. Este é um fator sublinhado pelo padre Gregory, com quem falei esta tarde na Basílica de Santo Estevão, bem no centro da capital.

“Estou muito satisfeito que o Papa venha à Hungria, porque a última vez que um Papa aqui esteve foi em 1996, foi há muito tempo, e eu penso que é um grande acontecimento quando o chefe da Igreja Católica vem ter connosco. Estou muito feliz. É muito importante porque o Papa é – em si mesmo – um símbolo da unidade da igreja, e quando cá vem nós conseguimos sentir melhor que estamos unidos, somos uma Igreja. É muito bom”, afirma o padre Gregory, em declarações à Renascença.

O sentimento de felicidade do padre Gregory pela visita do Papa, já daqui a dois dias, é partilhada pelos quase quatro milhões de católicos da Hungria. Muitos deles tentarão certamente estar presentes, na manhã de domingo, na Praça dos Heróis, em Budapeste, para assistirem à santa missa, presidida por Francisco.

Outros prometem acompanhar atentamente cada palavra do Papa pela televisão, tanto nesta celebração eucarística, como antes quando Francisco reunir com os bispos e com os representantes do conselho ecuménico.

A curta passagem do Papa Francisco pela Hungria, uma visita pastoral, ficará também marcada pelo encontro com o Presidente da República e, em particular, com o primeiro-ministro Viktor Orbán.

O chefe do Governo de Budapeste tem assumido posições polémicas em relação aos migrantes, às fronteiras, segue uma estratégia populista e nacionalista, que tanto têm irritado a União Europeia. O referendo que Viktor Orbán convocou sobre a lei que discrimina a comunidade LGBT é outro dos pontos de discórdia.