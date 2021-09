​Papa na Hungria e Eslováquia em "viagem espiritual"

O Vaticano afirmou esta sexta-feira que o Papa vai fazer "uma peregrinação ao coração da Europa" durante a viagem à Hungria e à Eslováquia que começa neste domingo e decorre até à próxima quarta-feira.



De acordo com Matteo Bruni, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Francisco vai abordar "temas que interessam a todo o continente".

Este responsável sublinhou que esta visita do Papa pretende ser "sobretudo uma viagem espiritual".

O Papa vai "em peregrinação a Budapeste em homenagem ao Santíssimo Sacramento", onde este domingo vai encerrar o Congresso Eucarístico Internacional que está a decorrer na capital da Hungria e irá presidir à Missa dos Heróis.

Está previsto ainda um encontro com as mais altas autoridades do país, nomeadamente, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Logo no primeiro dia da sua viagem, haverá encontros ecuménicos: primeiro, de manhã, com os representantes do Conselho Ecuménico de Igrejas em Budapeste e à tarde na Nunciatura de Bratislava, na Eslováquia.

Neste país, Matteo Bruni destacou ainda a importância do "encontro com as comunidades judaicas também herdeiras de uma longa história de sofrimentos agravados pelas deportações do regime nazista. Uma comunidade que foi reduzida a 20 mil membros depois da guerra, e antes contava 136 mil membros. Destes, 15 mil viviam em Bratislava até 1940, e apenas 3.500 sobreviveram".

A visita à Eslováquia termina com a "invocação orante a Nossa Senhora das Dores que, neste século, nunca deixou de zelar pelas terras eslavas feridas pelo totalitarismo".

Sobre a saúde de Francisco, que fez uma cirurgia ao cólon no início de julho, este responsável disse que "não há medidas particulares, mas a cautela de sempre. Como de costume, há um médico e algumas enfermeiras a bordo".