Credencial do Peregrino dos Caminhos de Fátima disponível a partir de 13 de setembro

A partir da próxima segunda-feira, 13 de setembro, vai estar disponível a chamada Credencial do Peregrino dos Caminhos de Fátima destinada a todos os que percorrem estes trajetos.



Esta credencial "corresponde a um passaporte de peregrino que testifica a passagem pelas várias etapas destes Caminhos", refere um comunicado do Centro Nacional de Cultura.

Por isso, "deve ser carimbada em cada paragem efetuada durante a caminhada junto de uma entidade de acolhimento que utilizará, para este efeito, o seu próprio carimbo". Pode ser uma paróquia, um hotel, albergue, restaurante ou outra instituição.

O documento pode ser levantado no Centro Nacional de Cultura, na zona do Chiado, em Lisboa, ou enviada por correio.

O pedido pode ser feito através do telefone 213 466 722 ou para info@cnc.pt

Nesta fase inicial, a credencial será também disponibilizada em alguns dos principais pontos de relação com os Caminhos de Fátima oficialmente reconhecidos pelo CNC, como por exemplo, os Albergues dos Caminhos de Santiago, em colaboração com a Associação Via Lusitana, a Sé Catedral de Lisboa, os Postos de Turismo da Rede da Região Turismo Centro de Portugal e da Rede da Região Turismo do Alentejo.

Recorde-se, que os Caminhos de Fátima, identificados e desenvolvidos pelo Centro Nacional de Cultura, "são uma rede de itinerários religiosos e culturais que partem de diversos locais culminando no Santuário de Fátima".

Desenvolvidos em parceria com múltiplas instituições e em articulação com o Santuário, "criam condições seguras e aprazíveis para os peregrinos que a pé se dirigem ao Santuário de Fátima, evitando as estradas de grande circulação automóvel, em favor de caminhos de terra e de pequenas estradas rurais".

Além disso, "proporcionam uma verdadeira espiritualidade em ligação com a natureza e as vivências religiosas e culturais. Percorrem territórios variados, com grande interesse cultural e paisagístico e articulam-se com outros itinerários de âmbito nacional e internacional".

Mais informações podem ser consultadas em https://www.caminhosdefatima.org/pt/ e ainda em https://pathsoffaith.com/pt-pt