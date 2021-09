Papa defende educação "para humanizar o mundo e a história"

Com a “hashtag” #DiadaAlfabetização, o Papa afirma que a educação é “um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história”.

“A educação é sobretudo uma questão de amor e de responsabilidade que se transmite no tempo de geração em geração”, acrescentou Francisco na mensagem publicada na conta @Pontifex_pt.

"Alfabetização para uma recuperação centrada no ser humano: Reduzir a fratura digital, com especial enfoque na alfabetização de jovens e adultos", é o tema do Dia Internacional da Alfabetização (ILD) 2021.

A UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – destaca a importância das ferramentas digitais neste ILD 2021, porque a pandemia Covid-19 “dificultou a escolarização em todo o mundo”.

“O encerramento de escolas por causa da pandemia afetou cerca de 60% dos estudantes. A estimativa é que a população global de estudantes seja de mais de 1 bilhão de pessoas; A pandemia também ampliou as desigualdades já existentes no acesso a oportunidades de alfabetização. Foram afetados mais de 770 milhões de jovens e adultos com habilidades de leitura e escrita baixa”, assinala a organização da ONU.

O Dia Internacional da Alfabetização celebra-se em todo o mundo desde 8 de setembro de 1967, para recordar a todos a importância da alfabetização como uma questão de dignidade e direitos humanos, e para pôr em prática a agenda da alfabetização para uma sociedade mais instruída e sustentável.