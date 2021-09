Padre Marco vai cuidar de oito paróquias. "Um serviço de caridade"

Um padre também tem medo? “Sim, tenho medo, não vai ser fácil”, admite o Marco Ramos, de 42 anos, que acaba de saber que vai estar ao serviço de oito paróquias do concelho de Almeida, principal porta de entrada das Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023.



O padre Marco Ramos, que também é notário do Tribunal Eclesiástico da diocese, percebe que o seu antecessor não podia continuar.

“Eu vou estar com oito paróquias, mas tenho de olhar que a pessoa que me antecede tinha 83 anos, como é que um senhor padre nesta idade, acaba por ter uma pastoral de uma dimensão tão grande? Temos de gerir os nossos sentimentos com alguma caridade, como é que eu posso ajudar?”, desabafa o sacerdote ordenado em 2005.

Marco Ramos considera a reorganização diocesana um serviço de caridade. “Esta reorganização diocesana tem de ser vista como um serviço de caridade, eu não posso ter cinco freguesias e ter um colega próximo com 10 ou 12, como há nesta diocese”, conta.