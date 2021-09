Vaticano divulga documentos preparatórios do Sínodo dos Bispos

A Santa Sé publicou esta terça-feira dois documentos com vista à preparação do Sínodo dos Bispos, que vai decorrer em outubro de 2023.



Trata-se do Documento Preparatório intitulado "Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão" e do Vade-mécum que fornecem indicações e sugestões sobre o processo de escuta e discernimento, que as igrejas locais farão, após a abertura da fase inicial do Sínodo no dia 9 de outubro pelo Papa Francisco, em Roma, e no dia 17 de outubro nas Igrejas particulares.

Na base das duas publicações há uma questão fundamental: "Como é que este 'caminhar juntos' se realiza hoje em diferentes níveis (do local ao universal) que permite à Igreja de anunciar o Evangelho, de acordo com a missão que lhe foi confiada? Que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos como Igreja sinodal"?

Para responder a esta pergunta, a Secretaria do Sínodo salienta a necessidade de "viver um processo eclesial participativo e inclusivo" que ofereça a cada um, "de maneira particular àqueles que se encontram à margem, a oportunidade de se expressar e ser ouvido".

Em seguida, reconhecer e apreciar a variedade de carismas e examinar a forma "como a responsabilidade e o poder são vividos na Igreja".

É ainda solicitado a "credenciar a comunidade cristã como um sujeito credível e parceiro fiável" em percursos de diálogo, reconciliação, inclusão e participação. E também para "regenerar as relações" com representantes de outras confissões, organizações da sociedade civil e movimentos populares.

O objetivo deste documento preparatório é "contribuir para colocar em movimento as ideias, as energias e a criatividade de todos aqueles que participarem no itinerário e facilitar a partilha dos frutos do seu compromisso".

O outro documento, o Vade-mécum, foi concebido como um "manual" que oferece "apoio prático" aos diocesanos. inclui orações online, exemplos de Sínodos e um glossário de termos para o processo sinodal. Não se trata de "um livro de regras, mas "um guia para apoiar os esforços de cada Igreja local".

Esta publicação faz referência inevitavelmente à pandemia da Covid.19, uma "tragédia global" que despertou, por algum tempo, a consciência de "uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos".

É uma situação que, "não obstante as grandes diferenças irmana toda a família humana, desafia a capacidade da Igreja de acompanhar as pessoas e as comunidades a reler experiências de luto e sofrimento, que desmascararam muitas falsas certezas e a cultivar a esperança e a fé na bondade do Criador e da sua criação".

O Documento Preparatório pode ser conhecido no site dedicado ao Sínodo e o Vade-mécum aqui.

O caminho para o Sínodo dos Bispos inicia-se a 9 de outubro próximo, em Roma, com o Papa Francisco e culminará com uma Assembleia no Vaticano em 2023.