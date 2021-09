​Prémio Pax Christi para Rede de Rádio Católica no Sudão do Sul

A Rede de Rádio Católica do Sudão do Sul e montes Nuba recebeu o Prémio Internacional Pax Christi 2021 pelo seu papel "na promoção da paz e da reconciliação" num país que tem sido assolado pela guerra, pobreza e enormes carências sanitárias e educativas, anunciou recentemente a Pax Christi International, uma organização de defesa dos direitos humanos.



Esta rede é composta por diversas estações de rádio comunitárias, alcançando mais de sete milhões de pessoas, num país com 11 milhões de habitantes.

Um dos seus objetivos tem sido "educar e informar os ouvintes sobre o Acordo Geral de Paz no Sudão do Sul e os processos democráticos levados a cabo nos últimos anos".

Os seus programas "promovem a reconciliação e prestam especial atenção aos grupos marginalizados, como as mulheres, crianças e analfabetos, refletindo a diversidade cultural e linguística do país".

A iniciativa de criar esta rede partiu da Congregação Comboniana e a sua consolidação só foi possível graças à cooperação com todas as dioceses do Sudão do Sul e uma do Sudão.

Criado em 1988, o Prémio Internacional Pax Christi é financiado pelo Fundo pela Paz do Cardeal Bernardus Alfrink e reconhece o trabalho de pessoas e organizações que defendem a paz, a justiça e a não violência em diferentes partes do mundo.