Comunidade surda peregrina até Fátima

Fátima acolhe, no dia 12 de setembro, a sétima peregrinação da comunidade surda em Portugal. Trata-se de uma peregrinação nacional promovida pelo Santuário, em conjunto com o Grupo de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa do Santuário.

O programa tem início pelas 9h30, com a saudação a Nossa Senhora e abertura da Peregrinação, na Capelinha das Aparições. Segue-se a celebração da reconciliação e uma visita à exposição temporária “Os Rostos de Fátima”, no Convivium de Santo Agostinho.

O Santuário informa que a visita à exposição temporária terá o acompanhamento de técnicos do Museu, que em alguns pontos da exposição explicitarão os seus núcleos aos peregrinos surdos.

“Isto far-se-á em pequenos grupos e com o acompanhamento de intérpretes de LGP”, indica o comunicado, acrescentando que foi desenhado “um roteiro específico para esta peregrinação, quer ao nível dos núcleos a destacar, quer da forma de comunicar os conteúdos, tendo em conta o público-alvo”.

À tarde, pelas 15h00, terá lugar, na Basílica da Santíssima Trindade, a eucaristia com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, sendo a segunda leitura da celebração proclamada exclusivamente em LGP.

Segue-se uma catequese a partir dos vitrais de João de Sousa Araújo, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

A catequese “far-se-á em pequenos grupos e nas próprias galerias superiores da Basílica e incidirá particularmente sobre a figura de Maria, a partir dos vitrais em que são retratados episódios da sua vida e o acontecimento de Fátima, a partir dos vitrais que representam as várias aparições”, informa o Santuário em comunicado.

A primeira peregrinação da comunidade surda ocorreu em setembro de 2015, dois anos depois do Santuário ter começado a oferecer uma missa semanal com interpretação em língua gestual, como forma de integrar e proporcionar as melhores condições àqueles que têm necessidades especiais.