Santuário de Lourdes apela à ajuda dos fiéis

O reitor do Santuário de Lourdes, em França, monsenhor Olivier Ribadeau Dumas, escreveu aos fiéis solicitando apoio para as atividades pastorais que giram em torno da Gruta de Massabielle.

“No Santuário não medimos esforços para que o maior número possível de pessoas experimente a graça única de Lourdes”, escreve o reitor na carta publicada no site oficial, especificando que a missão é desempenhada por sacerdotes, religiosos e religiosas, por 240 funcionários e por milhares de voluntários e que são inúmeros os serviços a serem garantidos.

A maior parte dos recursos é proveniente dos peregrinos, mas, em ano de pandemia, Lourdes acolheu apenas 20% das peregrinações organizadas. As receitas das ofertas diminuíram e as receitas geradas pela hospitalidade têm sido muito baixas. É neste contexto que surge o apelo à generosidade dos fiéis.

“Todo o nosso Santuário de Lourdes é moldado pela hospitalidade incondicional: a Gruta, claro, mas também o acolhimento dos enfermos, a infraestrutura para os jovens, a Via Crucis, as basílicas, a esplanada, as capelas da luz”, recorda o reitor, realçando que “todos os dons recebidos estão ao serviço desta missão de acolher e irradiar a mensagem da Virgem Maria”.

Segundo o sacerdote, “os mais frágeis, os enfermos estão em primeiro lugar” no Santuário de Lourdes, e a “fraternidade vivida quotidianamente com os trabalhadores do hospital é um sinal para a Igreja e para a nossa sociedade”.

O Santuário está a “regressar aos poucos à normalidade com o regresso dos peregrinos”, prossegue o reitor, que olha com otimismo para este ano, fazendo votos que o próximo seja melhor e desejando que “todos aqueles que não puderam ir a Lourdes possam reorganizar as suas viagens”.