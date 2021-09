Refugiados afegãos? "Os portugueses estão disponíveis para acolher", acredita D. Manuel Clemente

Em declarações à Renascença , à margem da cerimónia de entrega de diplomas aos alunos da Universidade Católica, D. Manuel Clemente tomou como exemplo as palavras do Papa Francisco que, este domingo, após a recitação do Angelus pediu à comunidade internacional que proteja e apoie o acolhimento de refugiados afegãos.

O Cardeal-Patriarca de Lisboa fez esta segunda-feira um apelo à solidariedade internacional para acolher os refugiados do Afeganistão.

No contexto de globalização em que vivemos, D. Manuel Clemente lembra que “os problemas dos outros são mais nossos do que já eram” e regista, com agrado, o sentido solidário e a disponibilidade dos portugueses, tal como aconteceu noutras ocasiões.

“A maneira como a nossa população e os nossos media têm reagido aos acontecimentos no Afeganistão vão nesse sentido do acolhimento e do apoio a essas pessoas que nos procurarem precisarem disso”, nota.

“Neste momento, e como se tem manifestado, quer as entidades públicas quer as particulares, eu creio que não é preciso fazer muito lobbie em Portugal.

A disponibilidade existe. Agora é uma questão de concretização: ver quem vem, como chega e onde fica”, conclui D. Manuel Clemente.