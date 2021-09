Diocese de Bragança-Miranda lidera representação portuguesa no Congresso Eucarístico Internacional

Está a decorrer até ao dia 12 de setembro, em Budapeste, capital da Hungria, o 52.º Congresso Eucarístico Internacional (CEI2020).

Promovido pelo Pontifício Comité para os Congressos Eucarísticos, o CEI2020 assenta no tema «Todas as minhas fontes estão em Ti. A Eucaristia: Fonte da nossa vida e da nossa missão cristã.»

A participação portuguesa foi organizada pela Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade (CELE) em parceria com o Secretariado Nacional de Liturgia (SNL), e a comitiva de 26 elementos é liderada por D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda, presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade e Delegado da CEP para os Congressos Eucarísticos Internacionais.

A delegação portuguesa é constituída por sacerdotes, religiosas(os) e leigos das dioceses do Algarve, Aveiro, Braga, Bragança-Miranda, Évora, Lamego, Leiria-Fátima, Lisboa, Vila Real e Viseu. Com sete elementos, Bragança-Miranda é a diocese com maior representação nacional.

No dia 8 de setembro, D. José Cordeiro irá presidir à eucaristia, em língua portuguesa, na igreja Angyalföldi Szent László.

O Papa Francisco presidirá à Celebração Eucarística de encerramento, a 12 de setembro, na Praça dos Heróis. De lá, partirá para a Eslováquia para dar continuidade à 34ª Viagem Apostólica do seu Pontificado.

O 52.º Congresso Eucarístico deveria ter sido realizado em 2020, quatro anos após a edição anterior (Cebu em 2016), conforme a tradição. A emergência sanitária da Covid-19 forçou o adiamento para este ano.