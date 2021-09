D. António Moiteiro preside à Peregrinação Internacional Aniversária de setembro

A Peregrinação Internacional Aniversária de setembro vai ser presidida por D. António Moiteiro Ramos, bispo da diocese de Aveiro.

De acordo com o Santuário de Fátima, para esta peregrinação, que assinala a quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, estão inscritos quatro grupos de peregrinos estrangeiros: dois de Espanha, um de Malta e um da Polónia, e ainda um grupo de Portugal, da diocese de Lisboa.

O programa das celebrações inclui, no dia 12, o rosário internacional, na Capelinhas das Aparições, às 21h30, seguido da Procissão das Velas e da celebração da Palavra, no Altar do recinto. Na manhã de dia 13, a recitação do rosário acontece às 9h00, na Capelinha das Aparição, momento que inicia o programa do dia, numa agenda que prossegue com a missa internacional às 10h00, no Recinto de Oração, a Palavra ao Doente a Procissão do Adeus.

O Santuário anunciou que mantém em vigor “todas as regras de segurança” para evitar ajuntamentos na Peregrinação Internacional Aniversária de setembro.

As entradas no recinto “fazem-se por oito portas”, e uma vez no interior os peregrinos “devem manter-se no mesmo lugar” e “guardando o distanciamento físico entre si”, informa o Santuário, lembrando que durante as celebrações “os acessos ao queimador de velas e Capelinha das Aparições estarão limitados”, e que o uso de máscara “é obrigatório”

As celebrações serão transmitidas em direto pelos meios de comunicação social e digital do Santuário de Fátima.

A Peregrinação Internacional Aniversária de setembro é a quinta do ano pastoral, que está a ser vivido em Fátima sob o tema “Louvai o Senhor, que levanta os fracos”.