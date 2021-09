Conselho de Estado sobre migrações? "Não podia ser mais oportuno", diz Obra Católica

A diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações considera “muito oportuna” a realização de um Conselho de Estado sobre a temáticas das migrações.

Com a tomada do poder pelos talibans, no Afeganistão, Eugénia Quaresma diz, em declarações à Renascença, que este Conselho de Estado “não poderia ser mais oportuno”, não apenas por causa da crescente preocupação face à situação dos refugiados afegãos, mas, também, pelo facto de o Pacto das Migrações da União Europeia não ser, ainda, aceite por todos os estados-membros.

Daí que, aproveitando a participação de António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, a convite do Presidente da República, Eugénia Quaresma admite que este Conselho de Estado “deverá ser uma boa altura para analisar o estado das coisas e como é que poderíamos participar de uma forma ainda mais efetiva”.