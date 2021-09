Universidade Católica. D. Manuel Clemente vai presidir a abertura do ano letivo 2021-2022

O cardeal patriarca de Lisboa vai estar na sessão de abertura do ano letivo 2021-2022 da Universidade Católica Portuguesa, numa cerimónia marcada para o dia 6 de setembro, às 16h00.

“A cerimónia, realizada pela primeira vez a nível nacional, vai ser presidida pelo Magno Chanceler da UCP, D. Manuel Clemente, e conta com a participação do Prof. Aníbal Cavaco Silva e do Dr. Paulo Macedo, que irão entregar os prémios Democracia e Desenvolvimento (Católica – Lisbon) e UCP-Caixa Geral de Depósitos respetivamente”, informa um comunicado enviado hoje à Agência ECCLESIA.



A Reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, “fará o discurso de abertura da cerimónia de graduação de mais de três mil estudantes”.

A cerimónia está marcada para o auditório Cardeal Medeiros, em Lisboa, mas, devido à pandemia que limita a capacidade do espaço, a sessão será transmitida "online".

O comunicado informa ainda que vai estar presente e irá intervir na sessão, Maria Caetano, aluna da UCP, que integrou a equipa portuguesa de hipismo nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

“Com mais de 11 mil estudantes em cursos conferentes de grau e mais de sete mil em cursos não conferentes de grau, a UCP está presente em Lisboa, Porto, Braga e Viseu, num total de 17 unidades académicas e 14 centros de investigação”, finaliza.