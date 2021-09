​Estão abertas as inscrições para as Jornadas Nacionais de Comunicação Social

Na sua carta/convite, o presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais, D. João Lavrador, sublinha que, "para facilitar a participação, os interessados poderão optar pela via presencial, na Domus Carmeli, em Fátima, ou por via digital".

Nos dias 23 e 24 de setembro vão decorrer as Jornadas Nacionais de Comunicação Social com o tema "Zoom in/Zoom out. Confinamentos e Comunicação".

O também bispo de Angra diz que "do programa constará a partilha feita por cada Secretariado Diocesano acerca de experiência ou projetos que marcaram a vida pastoral diocesana, contamos também com a intervenção do Secretário da Comissão das Comunicações Sociais de Espanha, padre José Gabriel Vera, para nos falar sobre a sua experiência, análise e perspetivas de futuro, no plano da Comunicação das Dioceses, após um painel de convidados para quem a comunicação é decisiva nas suas áreas de intervenção, que poderemos definir à volta de cinco verbos – Incluir, Apoiar, Aprender, Conhecer e Aproximar".

As Jornadas encerram "com a intervenção do diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa, Nelson Ribeiro, que tem dedicado grande parte da sua vida académica ao estudo da Comunicação".

Esta conferência de encerramento tem como mote uma frase do Papa Francisco "Comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são".

O programa deste evento pode ser consultado no site das Jornadas, o sítio onde também se encontra o formulário para as inscrições.