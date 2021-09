Cáritas de Coimbra apela à doação de material escolar

A Cáritas Diocesana de Coimbra, através do projeto “Sem Diferenças E8G”, está a promover uma campanha de recolha de material escolar para ser distribuído pelas crianças e jovens das famílias migrantes da freguesia da Marinha das Ondas.

Segundo a instituição da Igreja, a iniciativa solidária visa proporcionar um início de ano letivo “digno e sem ‘faltas de material’”.

Trata-se de crianças e jovens de famílias oriundas do Nepal, Índia, Bangladesh, entre outros países, que frequentam as escolas locais.

O projeto “Sem Diferenças E8G” está a ser implementado no Centro Comunitário Nossa Senhora da Boa Viagem, na freguesia da Marinha das Ondas, com vista à “integração e interação da comunidade migrante com a comunidade local e também à integração dos mais novos”, através de diferentes atividades, como aulas de robótica, lanches partilhados ou oficinas de histórias.

Resposta às famílias em carência económica e fragilidade social

Também o Centro Comunitário de Inserção (CCI) da mesma instituição está a realizar uma campanha de recolha de material escolar nas suas instalações.

A ação dá continuidade ao “Projeto Somos Família” que nasceu durante a pandemia, “para dar resposta às necessidades de famílias que ficaram ou permaneceram em situações de extrema carência económica e fragilidade social”, indica a Cáritas, acrescentado que o equipamento, em funcionamento na Baixa da cidade, “apoia, neste momento, cerca de 88 famílias, com 82 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 4 e os 19 anos”.

O CCI apela, por isso, à comunidade que, “durante toda a pandemia demonstrou toda a sua sensibilidade e solidariedade, para que, também agora, façam chegar às suas instalações os materiais escolares que permitirão a estas crianças e jovens ter um regresso às aulas mais digno e com tudo o que precisam”.

A instituição pede sobretudo: cadernos pautados e quadriculados; lápis de cor; canetas de feltro; lápis de grafite; esferográficas azuis, vermelhas e pretas; réguas; esquadros; compassos; mochilas; estojos; borrachas; tesouras; cola de batom e cola líquida.

Os interessados em contribuir poderão fazer chegar os seus donativos ao Centro Comunitário de Inserção, na Rua Direita, n.º 101, na baixa de Coimbra.