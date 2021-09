Papa. Os jovens “não são tolos e estão comprometidos com o futuro”

“Fico muito feliz em ver que têm a grandeza de empreender projetos de melhoria ambiental e social, já que as duas coisas caminham juntas”, afirma o Papa, indicando que “nós, adultos, podemos aprender muito com os jovens”.

Francisco quer uma mudança baseada no cuidado responsável, no respeito, na simplicidade e na sobriedade, e dá o exemplo dos jovens.

Questionar o estilo de vida que levamos e a forma como usamos os recursos do planeta é o desafio proposto pelo Papa, na edição deste mês de “o vídeo do Papa.



Segundo o Papa é urgente refletir sobre a forma como cada pessoa se alimenta, sobre o consumo que faz, a forma como se desloca e o uso que faz da água, da energia e do plástico e de tantos bens materiais que muitas vezes são prejudiciais à Terra.

“Vamos escolher mudar! Vamos avançar com os jovens para estilos de vida mais simples e que respeitam o meio ambiente”, incita o santo padre, exortando à oração “para que todos nós tomemos as decisões corajosas, as decisões necessárias para uma vida mais sóbria e ecossustentável, sendo inspirados pelos jovens que estão comprometidos com esta mudança”.

“Eles não são tolos, porque estão comprometidos com o futuro. É por isso que eles querem mudar o que vão herdar num tempo em que nós já não estaremos”, conclui Francisco.

O vídeo deste mês, que tem por tema “um estilo de vida ecossustentável”, integra a celebração anual e ecuménica Tempo da Criação, que decorre entre 1 de setembro (Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação) e 4 de outubro (dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia).