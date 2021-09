​Instituto Diocesano da Formação Cristã apresenta programa para Novo Ano Pastoral

O Instituto Diocesano da Formação Cristã vai realizar no próximo dia 23 de setembro a Sessão de Abertura do Novo Ano Pastoral 2021/22.



A cerimónia vai decorrer na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, com a Celebração da Eucaristia pelas 19h00, seguida da entrega dos diplomas aos finalistas do triénio de Bíblia e Teologia da Escola de Leigos.

Este novo ano pastoral vai ter o mesmo tema da Jornada Mundial da Juventude 'Maria levantou-se e partiu apressadamente' - O sonho missionário de chegar a todos os jovens.

Haverá novas propostas de formação, "em regime presencial, online e à distância, das quais se destacam cursos destinados a formar adultos para o acolhimento e acompanhamento dos jovens, tendo em vista a preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude", refere um comunicado.

O Instituto Diocesano da Formação Cristã tem o seu site renovado, com uma nova imagem gráfica. "É possível agora consultar todas as informações essenciais sobre os cursos disponíveis, assim como é possível inscrever-se diretamente no site".