Comissão Episcopal promove "Laboratório para o discernimento pastoral"

A Comissão Episcopal do Laicado e Família vai realizar um encontro de formação a partir desta quinta-feira e até ao próximo domingo, 5 de setembro.

Terá como tema "Sinodalidade para a Missão: um laboratório para o discernimento pastoral" e vai decorrer no Seminário de Leiria.

O objetivo é "proporcionar espaços de diálogo e reflexão sobre os caminhos para uma pastoral missionária e evangelizadora, através de um programa de formação ao estilo laboratorial, centrado em atividades de partilha de experiências dos diversos atores das pastorais envolvidas e de construção de saberes em grupo, na procura de metodologias de ação e comunicação que promovam o discernimento e o acompanhamento pastoral", refere a Comissão Episcopal do Laicado e Família.

O presidente desta comissão, D. Joaquim Mendes, explica que para além da parte formativa, esta formação vai possibilitar "uma experiência eclesial" e o Seminário de Leiria "proporciona esta experiência comunitária, esta experiência sinodal".

Será uma experiência de discernimento pastoral, "segundo as três etapas: reconhecer, interpretar, escolher e experimentar um estilo sinodal no triplo movimento: comunhão, participação, missão".

Para o Bispo Auxiliar de Lisboa, é importante "que os participantes sejam os protagonistas, em parte dos projetos que depois poderão nascer desta experiência".

Este curso destina-se a agentes pastorais da Pastoral Juvenil, Vocacional, Familiar e do Ensino Superior.

D. Joaquim Mendes espera que os participantes destas quatro áreas pastorais possam depois "fazer este caminho nas suas próprias dioceses de uma forma integrada", com as diversas áreas de pastoral e "desenvolvendo projetos pastorais em conjunto".

Recorda que esta formação nasce de uma proposta do Sínodo dos Bispos 2018, que teve como tema ‘Os jovens, a fé e o discernimento’, do número 141 do documento final, o qual "recomenda que se passe de uma pastoral de setores para uma pastoral de projetos e para uma pastoral de processos".

"A nossa preocupação, neste caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, é a receção do sínodo, operacionalizar as propostas que o sínodo fez em relação à pastoral juvenil, do acompanhamento dos jovens e da formação dos animadores e qualificação daqueles que acompanham", sublinhou o mesmo responsável.

Esta formação será orientada pelo padre salesiano Rossano Sala, professor da Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, que foi secretário especial do Sínodo dos Bispos em 2018 e que este ano já orientou as Jornadas Pastorais do episcopado português.