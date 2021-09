Bíblia. Nova tradução do Livro de Isaías aguarda sugestões dos leitores

A Comissão responsável pela coordenação da nova tradução da Bíblia apresentou neste primeiro dia de setembro, em formato online, a nova edição em português do Livro de Isaías.

O objetivo "é envolver a comunidade no processo, acolhendo o contributo dos leitores no que, embora sem desvirtuar o seu sentido literal, considerem ser importante para a melhoria da compreensibilidade do texto, tendo em conta que este se destina a ser utilizado em todas as dimensões da vida da Igreja em Portugal, nomeadamente na liturgia", refere um comunicado.

Esta tradução está disponível na página da Conferência Episcopal Portuguesa.

Todos os contributos dos leitores devem ser enviados para o secretariado da Comissão Coordenadora da Tradução através do seguinte endereço eletrónico: biblia.cep@gmail.com

A Comissão da Tradução divulga no primeiro dia de cada mês um livro traduzido por biblistas portugueses. No dia 1 de agosto começou pela Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios.

Assim, todos os meses será disponibilizado um novo livro em formato digital.

Recorde-se, que em março de 2019 a Conferência Episcopal Portuguesa apresentou o primeiro volume da nova tradução da Bíblia em português feita por 34 investigadores a partir das línguas originais, com a publicação da edição de 'Os Quatro Evangelhos e os Salmos' disponíveis aqui.