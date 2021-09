AIS pede ajuda aos portugueses para responder aos “pedidos de socorro” do Haiti

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre apela à generosidade dos portugueses para fazer face aos pedidos de socorro que chegam do Haiti.

De acordo com o padre Jean-Jacques Saint-Louis, superior provincial dos Padres Monfortinos no Haiti, “a situação [no país] é insustentável”.

“As pessoas estão demasiado assustadas para regressarem às suas casas. Temos que providenciar comida, roupa, água, medicamentos e abrigo temporário. De momento, isto é o mais importante”, afirma o sacerdote.