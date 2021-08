Faith's Night Out em Évora apoia Fundação Salesianos

A próxima edição do “Faith's Night Out” vai decorrer no Colégio dos Salesianos, na Arquidiocese de Évora, no próximo dia 18 de setembro.

Tendo a fé como foco, "o FNO quer transmitir experiências e inspirar uma fé viva e decidida através de 12 conferências de 7 desafiantes minutos", refere no site.

Entre os 12 oradores convidados, "ricos em diversidade e vivências", destaque para a irmã Ângela Coelho, da Congregação da Aliança de Santa Maria, o jornalista Henrique Cymerman, a médica especialista em Cuidados Continuados Isabel Galriça Neto, "ex-deputada CDS-PP e voz sonante na defesa da vida", a professora de Cristianismo e Cultura Isabel Alçada Cardoso e o padre jesuíta António Vaz Pinto.

Para além dos momentos de partilha e reflexão, as Equipas de Jovens de Nossa Senhora referem, em comunicado, que o Faith's Night Out tem também como objetivo "ajudar uma instituição humanitária" da cidade onde se realiza. E, por isso, nesta edição em Évora irá apoiar a Fundação Salesianos.

"Com o seu conceito inovador, o FNO pretende ainda promover o encontro dos participantes no intervalo entre as conferências, sendo servido um jantar-cocktail, este ano também adaptado às circunstâncias atuais", informa a organização.

Os bilhetes para este evento já estão à venda. Podem ser adquiridos online e ainda presencialmente nas igrejas de Nossa Senhora Auxiliadora (Salesianos), do Carmo, de Nossa Senhora de Fátima (Bacelo) e na igreja de São Francisco entre os dias 5 e 12 de setembro.

As Equipas de Jovens de Nossa Senhora, movimento católico para jovens entre os 16 e os 26 anos, nasceu em 1976 e organiza o Faith’s Night Out desde 2013.