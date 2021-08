Novo bispo de Tortona. Papa nomeia o seu mestre de cerimónias

O Papa Francisco nomeou bispo de Tortona o seu mestre de cerimónias, monsenhor Guido Marini, informa a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Monsenhor Marini, de 56 anos, foi ordenado sacerdote pelo cardeal Giovanni Canestri, que foi bispo de Tortona durante quatro anos. Após a ordenação sacerdotal prosseguiu os estudos na Universidade Pontifícia Lateranense, em Roma, onde obteve o doutoramento, tendo-se formado também em Psicologia da Comunicação, na Universidade Pontifícia Salesiana, em 2007.

De acordo com a biografia publicada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, monsenhor Guido Marini foi também secretário particular de três cardeais – Giovanni Canestri (1988-1995), Dionigi Tettamanzi (1995-2002) e Tarcisio Bertone (2002-2003) – professor de Direito Canónico, na Faculdade de Teologia do Norte da Itália – Seção de Génova, e no Instituto Superior de Ciências da Religião, diretor diocesano para a Educação e a Escola, diretor espiritual do Seminário Arquiepiscopal de Génova.

Em outubro de 2007, foi nomeado por Bento XVI como mestre das celebrações litúrgicas do Papa, tendo continuado a desempenhar estas funções com o Papa Francisco. Desde janeiro de 2019, era também responsável pelo coro da Capela Musical Pontifícia (“Sistina”).

O ‘Vatican News’ lembra que foi o monsenhor Guido Marini que “cuidou da realização da Statio Orbis, em 27 de março de 2020”, a oração solitária de Francisco na Praça de São Pedro, para pedir o fim da pandemia de Covid-19.

Monsenhor Guido Marini, agora nomeado bispo da diocese italiana de Tortona vai suceder a D. Vittorio Francesco Viola, que foi recentemente nomeado secretário do Dicastério para o Culto Divino, organismo da Santa Sé.