Papa preocupado com afegãos pede para se “intensificar a oração” pela paz

O Papa Francisco disse estar a acompanhar “com grande preocupação” a situação que se vive no Afeganistão. Dirigindo-se aos fiéis na Praça de S. Pedro agradeceu a quem está a ajudar o povo e pediu a todos para “intensificar a oração e o jejum” para em prol da paz.

“Em momentos históricos como este não podemos permanecer indiferentes. Como cristãos, esta situação compromete-nos. Por isso, dirijo um apelo a todos a intensificar a oração e a praticar o jejum. Este é o momento de o fazer. Intensificar a oração e praticar o jejum, pedindo ao Senhor misericórdia e perdão”, disse.



Francisco disse acompanhar “com grande preocupação a situação no Afeganistão” e está unido ao “sofrimento das pessoas que choram porque quem perdeu a vida nos ataques suicidas ocorridos na quinta-feira passada e dos que procuram ajuda e proteção”.

“Confio à misericórdia de Deus os defuntos e agradeço aos que trabalham para ajudar aquela população tão provada, em particular, as mulheres e as crianças”, afirmou.

O Papa pediu “a todos” que “continuem a assistir os necessitados e a rezar para que o diálogo e a solidariedade sejam o caminho para a estabelecer uma convivência pacífica e fraterna e oferençam esperança para o futuro do país.