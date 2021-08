Campanha "Caminhadas pelas Famílias" apoia as mais vulneráveis

Durante uma semana vão decorrer as "Caminhadas pelas Famílias", uma iniciativa que arranca no Dia Internacional da Caridade, que se assinala a 5 de setembro.

Na prática, a caminhada solidária pode ser feita onde cada participante quiser, desde que cumpra o percurso mínimo de três quilómetros num local da sua preferência.

As inscrições já estão abertas e são feitas através das redes sociais do Movimento de Defesa da Vida (MDV). Há três possibilidades à escolha: individualmente, num valor de 5€; em grupos de três pessoas (14€); e em grupo de cinco pessoas (23€).

Quanto ao pagamento, pode ser feito por transferência bancária ou por MBWay para o telemóvel 929 152 156.

Esta ideia do Movimento de Defesa da Vida é sensibilizar e apelar a todos para a importância da família e do trabalho que a instituição desenvolve nesse sentido.

Daí esta campanha que visa "criar um fundo para emergências para as famílias acompanhadas no MDV, sobretudo para as do Projeto Família com consultas, alimentação, material escolar ou outro tipo e resposta que seja necessária e que tem que ser colmatada de forma rápida", sublinha Ana Avillez, responsável nesta instituição.

Este Projeto Família é desenvolvido pelo Movimento de Defesa da Vida desde 1996. "É um projeto de preservação familiar que intervém com famílias, com crianças e jovens em risco, tentando no seio familiar reduzir aquilo que são os riscos e evitar que as crianças e os jovens possam ser retirados", afirma Carmelita Dinis, diretora executiva desta IPSS.

A estas famílias em crise, em situação mais vulnerável, o movimento dá o mais variado apoio, "sobretudo psicossocial, de promoção de competências pessoais e parentais. E, muitas vezes, temos necessidade de encaminhar para outras instituições e para outras entidades quando é preciso, por exemplo, consultas de psicologia, consultas de alcoologia. Em algumas famílias, temos também uns apoios concretos e que precisam de ser respondidos no imediato, como por exemplo, produtos de bebé, camas. E daí, tentarmos angariar algum valor, para termos uma bolsa que seja disponível para estas situações muito concretas e que são necessárias ser respondidas com alguma urgência".

No ano passado foram apoiadas 268 famílias e 490 crianças e jovens de vários concelhos dos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal.

Para desenvolver a sua atividade, o Movimento de Defesa da Vida recebe apoios de diversas proveniências, nomeadamente, "da segurança social. temos um protocolo com a Câmara de Lisboa, temos ainda empresas que são doadores regulares e outros pontuais. E, para além dos nossos sócios, contamos com padrinhos e madrinhas que regularmente contribuem para a nossa atividade", salienta Carmelita Dinis.

Além destas ajudas financeiras do estado e de particulares, o Movimento de Defesa da Vida promove iniciativas solidárias como é o caso desta campanha que pretende angariar 700 euros para ajudar, pelo menos, 150 pessoas.