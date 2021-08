​Moçambique. Irmãs Pobres de Jesus apoiam os mais vulneráveis

A Fraternidade das Irmãs Pobres de Jesus encontra-se desde Maio na Missão de Nossa Senhora do Carmo de Inhangoma, no distrito de Mutarara, na diocese de Tete, norte de Moçambique.



As religiosas prestam o seu "serviço missionário" com "alegria e paixão", refere aquela diocese através das suas redes sociais.

As Irmãs Pobres de Jesus dedicam-se a "visitar as casas das famílias, ouvem aquelas pessoas, abençoam as habitações, sensibilizam os cristãos para o impacto que a oração pode ter no seio familiar, verificam se há doentes em casa para auxiliar e rezam por eles".

De acordo com a diocese de Tete, o "projeto da escolinha paroquial já está pronto". Terá a participação de 36 crianças, mas o seu arranque depende da situação da pandemia.

Por outro lado, o "projeto de nutrição para as crianças já está a funcionar".

Depois da chegada das religiosas a Inhangoma, está previsto que no início de setembro cheguem a esta localidade os sacerdotes da Fraternidade 'O Caminho', ficando assim "a equipa missionária completa".