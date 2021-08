Fátima. Santuário reza o terço pela JMJ 2023 no último sábado de cada mês

O Santuário de Fátima vai dedicar a oração do Terço no último sábado de cada mês à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (JMJ 2023), às 18h30, na Capelinha das Aparições, a partir deste mês de agosto.

Na informação enviada hoje à Agência ECCLESIA, a Diocese de Leiria-Fátima explica que é o seu Comité Organizador Diocesano (COD) para a JMJ Lisboa 2023 que vai dinamizar a oração do Terço, este sábado, dia 28 de agosto, com a participação dos jovens da diocese e dos Comités Organizadores Vicariais (COV).

Nos próximos meses, o Santuário de Fátima tem como objetivo que “todas as dioceses de Portugal possam dinamizar esse momento de oração do terço” pela próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude.

A Diocese de Leiria-Fátima salienta que esta iniciativa mensal do santuário mariano da Cova da Iria é mais uma proposta a nível nacional de preparação para o encontro que se vai realizar em Lisboa, no verão de 2023, como as promovidas pela plataforma Passo a Rezar", nos primeiros sábados de cada mês, e a aplicação "Click to Pray", todos os dias 23, da Rede Mundial de Oração do Papa, e o itinerário catequético "Rise Up".

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As edições internacionais destas jornadas promovidas pela Igreja Católica são um acontecimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo, durante cerca de uma semana.

Este encontro da Igreja Católica dedicada às novas gerações realiza-se, anualmente, a nível local (diocesano) na solenidade de Cristo Rei, em vez do Domingo de Ramos (ou em data a definida por cada diocese), alternando com um encontro internacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade; devido à pandemia, a edição de Lisboa foi adiada de 2022 para o verão de 2023.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).