Editoras católicas e de temática religiosa marcam presença na Feira do Livro

A 91.ª Feira do Livro de Livro de Lisboa começa esta quinta-feira, a partir das 12h30, até ao dia 12 de setembro, e é a segunda maior edição de sempre. No Parque Eduardo VII estão 744 marcas editorias, em 131 expositores, distribuídos por 325 pavilhões.

As editoras destacam todas a importância da feira do livro para contactarem com o público em geral, e “em particular com todas as pessoas” que os seguem, destaca a irmã Eliete Duarte, da Paulinas Editora.

“A Feira do Livro de Lisboa é um lugar de referência, lugar de encontro. É como o convite do Papa: Os padres têm de ter o cheiro das ovelhas, este é o nosso espaço por excelência”, disse o diretor editorial da Paulus , o padre Tiago Melo, em declarações à Agência Ecclesia.

As editoras Paulinas, Paulus, Publicações Jesuítas e a Lucerna vão participar na Feira do Livro de Lisboa com a apresentação de obras, a presença de autores e momentos de contactar com os leitores, entre hoje e 12 de setembro, no Parque Eduardo VII.

A irmã Eliete Duarte informa que vão apresentar também ‘Sinais e Imagens no Evangelho de São João’, de António Sílvio Couto, apresentado por João Lourenço, às 17h40, de 5 de setembro, e na véspera de encerrar o certame livreiro, no dia 11, ‘A mística do Arado – Busca de um Deus possível’, do padre Adelino Ascenso e com prefácio de D. José Tolentino Mendonça.

“Dia 12 e para encerrar a feira teremos a apresentação de ‘Como defender a fé sem levantar a voz – Respostas civilizadas a perguntas desafiantes’ de Austen Ivereigh [jornalista e biógrafo do Papa Francisco], e apresentação de Pedro Gil”, acrescentou.

Inês Sassetti adianta que a Lucerna (stand D45) também tem programadas apresentações para este evento: Os livros ‘Amigos de Deus’, de São Josemaria Escrivá, e ‘O Fundador do Opus Dei em Portugal’, de Hugo de Azevedo, a partir das 18h00, de 8 de setembro; E no dia seguinte ‘Um primeiro olhar sobre Adrienne von Speyr’, de Hans Urs Von Balthasar, da coleção «Calcutá», por Sofia Reimão, às 19h00, e ainda ‘A Bíblia da amizade’.

A Lucerna que passou a ser a “parceira para a língua portuguesa” dos Museus do Vaticano adianta que está agendado o lançamento de ‘Museus do Vaticano – 100 obras a não perder’, para outubro.

Segundo o padre António Valério no pavilhão (A28) das diversas Publicações Jesuítas – Editoriais AO (Apostolado da Oração), Frente e Verso, Apostolado da Imprensa, Brotéria – têm como novidades o livro do padre Vasco Pinto Magalhães, ‘O que não cresce, decresce’; um livro com as catequeses do Papa Francisco sobre a oração, e vão dar destaque ao Ano Inaciano, nos 500 anos da conversão de Santo Inácio, por exemplo o livro entrevista ao padre geral da Companhia.

O diretor editorial da Paulus destaca o livro ‘Ide a José – O Mistério de São José na vida da Igreja’, no contexto do ano especial de São José convocado pelo Papa, organizado pelo padre David Palatino com o contributo de diversos sacerdotes de Portugal, para o público infantil ‘A viagem de Jacinta’, pelos 100 anos da beata portuguesa, que vai ser apresentado na feira do livro.

Nos stands A67 e A69, o padre Tiago Melo convida também a conhecer as biografias juvenis sobre a santidade, da autoria do padre Ricardo Figueiredo, pároco de Óbidos, o livro ‘Do lado de cá da meia-noite’, de D. António Couto, bispo de Lamego, “uma reflexão sobre este tempo de pandemia que faz pensar”.

A Difusora Bíblica, dos Franciscanos Capuchinhos, informou que a sua Bíblia pode ser encontrada no stand do Apostolado de Oração, e as publicações do Secretariado Nacional de Liturgia, da Conferência Episcopal Portuguesa, estão no expositor da Paulus Editora.

O padre António Valério assinala que o universo das Publicações Jesuítas também vai estar presentes na Feira do Porto, no stand 26, que começa esta sexta-feira, com 78 entidades em 124 pavilhões, nos jardins do Palácio de Cristal, numa edição que evoca o escritor portuense Júlio Dinis (1839-1871), e também termina no dia 12 de setembro.