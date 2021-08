Dicastério para o Desenvolvimento Humano. Papa nomeou a irmã Alessandra Smerilli secretária interina

O Papa Francisco nomeou como secretária interina do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e delegada da Comissão Vaticana Covid-19 a irmã Alessandra Smerilli, que era subsecretária desde março deste ano.

A nomeação publicada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, informa que a direção da Comissão Covid-19 do Vaticana vai ser constituída pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a irmã Alessandra Smerilli, e o padre Fabio Baggio, subsecretário da Secção Migrantes e Refugiados.

“Sou grata ao Santo Padre pela exigente tarefa que me chamou para assumir, e peço ao Senhor que me ajude a honrar este chamado em espírito de obediência à Igreja, com a humildade, paixão, criatividade e capacidade de ouvir que ela requer. Meu desejo e compromisso é servir a missão da Igreja da melhor forma possível, pelo tempo que o Papa considerar oportuno”, disse a religiosa, divulga o dicastério.

A irmã Alessandra Smerilli foi nomeada secretária interina do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral e delegada para a Comissão Covid-19 do Vaticano em substituição de monsenhor Bruno Duffé e do padre Augusto Zampini, que eram respetivamente secretário e secretário adjunto do dicastério, e que regressa à sua diocese na Argentina.

O organismo da Santa sé também divulgou uma declaração do padre Augusto Zampini que agradece ao Papa ter-lhe confiado “a desafiadora tarefa de coordenar a Comissão Vaticana Covid-19” e de servir como secretário adjunto do dicastério.

“A Comissão está pronta para entrar em uma nova fase, e em comunhão com meu bispo, pedi ao Papa Francisco que me permitisse voltar para a diocese. Estou confiante de que sob a liderança da irmã Alessandra Smerilli, a comissão poderá continuar o percurso de cura para ajudar tanto as pessoas quanto o planeta a sair desta difícil situação”, acrescentou o sacerdote.

A irmã Alessandra Smerilli assinalou que vai “contar com o espírito de comunhão e colaboração” de todo o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral e com os muitos parceiros internacionais que colaboram com a Comissão Covid-19 do Vaticano, “para a promoção integral da pessoa e o cuidado da criação, promovendo e desenvolvendo aqueles princípios da doutrina social da Igreja”.

A religiosa, que era subsecretária deste dicastério da Santa Sé desde março de 2021, nasceu em Vasto, Chieti (região italiana dos Abruços) em 1974.

No final de 2016, o Papa criou o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral para abordar toda a problemática dos migrantes, deslocados, refugiados e vítimas de tráfico humano.