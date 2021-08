Argentina. Papa pede à Cáritas para "servir mais concretamente de acordo com o tempo e as circunstâncias"

O Papa Francisco afirmou numa mensagem vídeo enviada à Cáritas da Argentina por ocasião da realização do “Caminho 2021” que é necessário “servir mais” de acordo com “o tempo e as circunstâncias”.

“O Caminho 2021 é um processo sinodal que fazemos a cada três anos, uma experiência de nos colocarmos em ‘saída’, escutarmos e discernir como amar e servir mais concretamente de acordo com o tempo e as circunstâncias”, afirmou o Pap

Francisco pede à Cáritas da Argentina para desenvolver o seu serviço “vendo os sinais dos tempos e lugares”.

De acordo com informação divulgada pelo portal de notícias do Vaticano, Vatican News, o “Caminho 2021” é “um momento de discernimento comunitário em diferentes etapas que ocorre a cada três anos e envolve todos os agentes pastorais da Cáritas Argentina”.

Colaboradores nacionais, diocesanos e paroquiais participam neste “processo sinodal” para “uma reflexão e escuta mútua, à luz do Espírito para avaliar os desafios presentes e futuros”.