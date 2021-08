Ambiente. Igrejas cristãs pedem empenho na construção da "Casa Comum"

Setembro é um mês especial para os cristãos, que são convidados a refletir sobre a sua relação com a natureza, entendida como obra do Criador. O "Tempo da Criação", como é designado, é uma iniciativa ecuménica que arranca a 1 de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e termina a 4 de outubro, dia em que a Igreja católica assinala a festa litúrgica de S. Francisco de Assis.

Numa mensagem conjunta divulgada esta quinta-feira, os presidentes do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE), cardeal Angelo Bagnasco, e da Conferência das Igrejas Europeias (CEC), reverendo Christian Krieger, sublinham que este “é um período para renovar a relação com o Criador e com toda a Criação”. E, sendo um tempo de oração, também é de ação a favor da "Casa Comum", um conceito que “une toda a família humana” em busca do “desenvolvimento integral e sustentável”.

“É preciso cuidar da nossa ‘Casa Comum’, cuidar da Criação, num espírito de acolhimento e de diálogo”, refere a mensagem, que apela ao empenho dos cristãos na forma como vão assinalar este mês especial.

O CCEE e a CEC convidam “todos os cristãos das igrejas da Europa, paróquias, comunidades eclesiais e todas as pessoas de boa vontade, a observar e celebrar o ‘Tempo da Criação', de 1 de setembro a 4 de outubro, com espírito ecuménico”. E pedem uma oração especial pelos grandes eventos internacionais previstos para os próximos meses, como o encontro das Nações Unidas sobre Biodiversidade e a Cimeira do Clima (COP 26), marcada para dezembro, em Glasgow, para que esses eventos “possam dar os passos necessários que a emergência climática exige”.