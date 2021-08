​Papa agradece aos atletas paralímpicos "testemunho de esperança e coragem"

Na mensagem transmitida na Sala Paulo VI, no Vaticano, durante a habitual Audiência Geral à quarta-feira, Francisco agradeceu aos atletas "porque oferecem a todos um testemunho de esperança e coragem".

Trata-se de um texto do Dicastério para os Leigos, Família e Vida com diversas citações dos últimos Papas, sublinhando que a Igreja Católica "valoriza o desporto" como um campo em que se desenvolvem as virtudes da "sobriedade, humildade, coragem e paciência".

O documento pode ser lido na página oficial do Vaticano na internet.

Portugal participa nestes Jogos Paralímpicos com uma comitiva de 33 atletas que vão competir em oito modalidades. Dezassete deles são estreantes, assim como é uma estreia as modalidades de badminton e canoagem.