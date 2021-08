Irmandade dos Clérigos organiza "Festival Músicos de Rua"

A 1.ª Edição do "Festival Músicos de Rua" acontece no próximo sábado, 28 de agosto, no varandim da Torre dos Clérigos, no Porto, entre as 16h30 e as 22h30.



O Festival "alia cultura e solidariedade num só evento".

Para o presidente da Irmandade dos Clérigos, padre Manuel Fernando, pretende-se "homenagear os nossos artistas que diariamente animam as ruas da Invicta e que, nos últimos tempos, têm sofrido fortemente com os constrangimentos causados pela pandemia".

O padre Manuel Fernando explica ainda que vão "também doar todos os fundos recolhidos durante o evento à associação “Porta Solidária”, uma instituição de cariz social com forte intervenção nas carências de rua, oferecendo refeições aos Sem-abrigo da cidade do Porto".

Para este evento foram convidados os músicos Bartolomeu Lima, Tiago Barbosa, Bruna Costa e Talita Cayolla que "fazem das ruas da cidade o seu palco".

Vão cantar no varandim da Torre dos Clérigos, que "é já um palco habitual para concertos e outros eventos ao ar livre e foi o local escolhido para acolher este evento, não só por ser um palco natural, mas sobretudo por fazer parte do símbolo da cidade, sem dúvida, um excelente local para prestar homenagem a todos os artistas".

Para mais informações do programa e dos músicos pode visitar o site do festival, que conta com a coorganização da empresa "100volume" e com os apoios institucionais da Câmara Municipal do Porto, através da Ágora - Cultura e Desporto do Porto e do Turismo do Porto.