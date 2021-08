​Papa envia ajudas financeiras para o Haiti, Bangladesh e Vietname

O Papa vai enviar uma ajuda inicial de 200 mil euros para as populações atingidas pelo terramoto no Haiti, 69 mil euros para o Bangladesh que foi afetado pelo ciclone Yaas e ainda 100 mil euros para o Vietname fazer face às dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19.



A informação foi avançada pelo Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé.

Em colaboração com a Nunciatura Apostólica, a verba destinada para o Haiti será partilhada pelas dioceses mais afetadas por esta calamidade e vai ser utilizada na assistência às vítimas do sismo.

Esta contribuição "pretende ser uma expressão imediata do sentimento de proximidade espiritual e encorajamento paternal para com o povo e territórios afetados", explica o Dicastério.

No passado dia 15 de agosto, Francisco apelou à ajuda da comunidade internacional para com o Haiti, e manifestou a sua proximidade à população, tendo convidado os peregrinos presentes na Praça de São Pedro a rezar com ele uma Avé-Maria.