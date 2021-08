"Laudato Si" é uma "encíclica social" e não apenas um documento "verde", diz o Papa

Francisco envia mensagem ao Congresso Interuniversitário "Laudato Si", que decorre de 1 a 4 de setembro, na Argentina.

Numa nota enviada aos participantes do Congresso Interuniversitário, o Papa Francisco afirmou que a sua encíclica ‘Laudato Si’ é uma "encíclica social" e não apenas um documento "verde".

Na sua mensagem, o Santo Padre disse esperar que "este congresso ajude a ver toda a sua amplitude e todas as suas consequências" . E espera que este "esforço" aumente a "consciência social e a consciência para o cuidado de casa comum".

O Congresso Interuniversitário ‘Laudato Si’ está a ser organizado pelo Conselho Nacional Interuniversitário, pelo Conselho de Reitores de Universidades Privadas e pela Conferência Episcopal Argentina.

Francisco publicou a 'Laudato Si' em 2015 e em maio deste ano lançou uma plataforma de ação que propõe uma jornada de sete anos para que todas as comunidades católicas "se tornem totalmente sustentáveis, no espírito da ecologia integral", no final de um tempo dedicado à sua encíclica ambiental e social.