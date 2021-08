Exposição mostra o confinamento das pessoas com deficiência

A exposição 'De dentro para Fora' quer dar a conhecer o dia-a-dia das pessoas com deficiência durante o período de confinamento.



Em comunicado, o Centro Social Paroquial Santos Mártires explica que os artistas da sua academia, em Bragança, em conjunto com os artistas da CERCIMAC, em Macedo de Cavaleiros, vão dar a conhecer o seu "olhar particular e as suas vivências" durante o tempo em que estiveram confinados por causa da pandemia da Covid-19.

A diretora técnica da academia deste Centro Paroquial, Teresa Silva, salienta que "a atualidade marca as nossas vidas de incertezas e de medos. Uma forma de cultivar a esperança é manter a janela aberta e olhar para fora".

Esta mostra será inaugurada pelas 18h15 do próximo dia 27, nos claustros da Igreja da antiga Sé, em Bragança.

Poderá ser visitada gratuitamente até 1 de outubro.