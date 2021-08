Assembleia dominical "severamente" afetada pela pandemia

O Papa afirmou esta segunda-feira que a liturgia "suspensa" durante o confinamento da pandemia e as respetivas dificuldades no seu regresso, confirmam a "indicação alarmante da fase avançada da mudança de época" que já se via nas assembleias dominicais em Itália.



"Na vida real das pessoas, mudou a perceção do tempo e, consequentemente, do domingo, do espaço, com repercussões no modo de ser e sentir-se comunidade, povo, família e da relação com um território" sublinhou Francisco na sua mensagem para a Semana Litúrgica de Itália que teve início hoje em Cremona.

Neste comunicado, enviado ao Presidente do Centro de Ação Litúrgica, D. Claudio Maniago, e que foi lida esta manhã, o Papa assinala que a assembleia dominical se encontra "desequilibrada em termos de presença geracional, falta de homogeneidade cultural", como também pela "dificuldade de encontrar uma integração harmoniosa na vida paroquial".

Esta Semana Litúrgica, que termina na próxima sexta-feira, tem como tema "Onde estão dois ou três reunidos em meu nome. Comunidades, liturgias e território".

Francisco mostrou-se ainda grato a Deus pela realização deste encontro, depois do seu adiamento em 2020, e espera que se possam "aprofundar aspetos e situações da celebração, colocados à prova pela difusão da Covid-19 e pelas limitações necessárias para contê-la".

Em seu entender, a suspensão dos serviços religiosos no ano passado devido à Covid-19 foi uma "triste experiência" mas "evidenciou a bondade do caminho percorrido desde o Concílio Vaticano II" e "mostrou a importância da liturgia divina para a vida dos cristãos".

Para Francisco, "o amor pelo Senhor e a criatividade pastoral" levaram pastores e fiéis leigos a explorarem outras formas de "nutrir a comunhão de fé e amor com o Senhor e com irmãos, na esperança de poder voltar à plenitude da celebração eucarística em tranquilidade e segurança".

Na sua mensagem, divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, Francisco espera que se "possam identificar e sugerir algumas linhas de pastoral litúrgica" para propor às paróquias, nesta Semana Litúrgica de Itália, através das suas propostas de reflexão e momentos de celebração, presencial e online.