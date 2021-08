Papa diz que Deus não se descobre em "sonhos ou imagens de grandeza e poder"

O Papa Francisco afirmou este domingo no encontro com peregrinos na Praça de São Pedro, em Roma, que Deus não se descobre em “sonhos ou imagens de grandeza e poder”, mas na relação com a humanidade de Jesus e nos “caminhos da vida” da atualidade.

“Para entrar em comunhão com Deus, andes de observar leis ou cumprir os preceitos religiosos, é preciso viver uma relação real e concreta com Ele. Isto significa que não devemos procurar Deus em sonhos ou imagens de grandeza e poder, mas devemos reconhecê-Lo na humanidade de Jesus e consequentemente na dos irmãos e irmãs que encontramos no caminho da vida”, afirmou o Papa na oração mariana do ângelus.

Francisco anotou a presença de peregrinos de “muitos países” e dirigiu-se especialmente aos jovens presentes, propondo que a experiência de um “longo caminho juntos” ajude cada jovem e cada grupo a trilhar a vida “no caminho do Evangelho”.