Romaria de Lamego com programa condicionado pela pandemia

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, vão este ano realizar-se com um programa de atividades condicionado pelo contexto de pandemia, mas que permitirá ajudar os agentes económicos e culturais.

Sob o lema "Viver os Remédios", a romaria realiza-se de 27 de agosto a 9 de setembro.

"Estas festas costumam atrair anualmente milhares de pessoas à cidade de Lamego. Fruto do contexto pandémico que vivemos, o município desenvolveu um plano de desconfinamento de modo a poder mantê-las vivas", disse a vereadora e presidente da Comissão de Festas, Ana Catarina Rocha.

Cumprindo todas as orientações da Direção-Geral da Saúde, esta edição contará com o regresso de espetáculos adaptados, apostando fortemente nos agentes culturais locais.

"Vamos ter recinto de festa, devidamente organizado mediante as regras, e vamos ter alguns concertos, tendo o palco principal sido deslocado da Avenida Dr. Alfredo Sousa para o parque do CTOE (Centro de Tropas e Operações Especiais) para conseguirmos fazer o controlo de entradas", explicou.

O objetivo é, segundo a responsável, "respeitar as normas e garantir a segurança e a integridade de todos aqueles que vivem esta festa".

Haverá também instalações evocativas de momentos marcantes, como a marcha luminosa, a batalha de flores e o cortejo etnográfico.

"Isto para que, apesar de não podermos fazer estes eventos, as pessoas mantenham vivas na memória estas componentes da nossa festa", justificou Ana Catarina Rocha.

A vereadora avançou que, caso as circunstâncias permitam, realizar-se-ão "as tradicionais partidas de fogo, que os lamecenses e os durienses tanto apreciam, nomeadamente no dia 7 e no dia 09, com a introdução de uma novidade, que é o lançamento de fogo-de-artifício em quatro cantos da cidade".

A romaria contará com espaços de diversões, área de restauração, exposição de artesanato e de produtos endógenos.