Símbolos da Jornada da Juventude vão estar em peregrinação na Polónia

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude - Cruz peregrina e ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani - vão estar em peregrinação na Polónia, entre 21 de agosto e 1 de setembro.

Segundo informação da organização da Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ Lisboa 2023), que se realizará em Lisboa, vão peregrinar nas dioceses polacas, com o transporte para aquele país a ser efetuado por via terrestre.

Zakopane, no próximo sábado, Czestochowa (26 de agosto), Varsóvia (29), Gdansk (31) e Westerplatte (01 de setembro) são alguns dos locais previstos para a passagem dos símbolos da JMJ na Polónia.

Os símbolos regressaram de Angola na quarta-feira, depois de 40 dias de peregrinação pelo país. No final da passagem da Cruz peregrina e do ícone por Angola, o bispo de diocese de Cabinda, Belmiro Chissengueti, considerou "revigoraram e fortificaram a fé dos cristãos" no país.

Após a passagem pela Polónia, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão estar em Espanha a partir de 5 de setembro.

A Cruz e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani entrarão em território espanhol pela fronteira de Fuentes de Oñoro, na diocese de Ciudad Rodrigo, e deixarão aquele país em 29 de outubro pela fronteira de Aiamonte, segundo o programa preparado pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE).

Também em 2022 e 2023, os símbolos passarão por todas as dioceses de Portugal.

A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, para a qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo, decorrerá nos terrenos da margem do rio Tejo, ao norte do Parque das Nações, e deverá ser encerrada pelo Papa.

Inicialmente prevista para o verão de 2022, a iniciativa foi adiada um ano, devido à pandemia.