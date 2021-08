Papa defende urgência de "solidariedade baseada na justiça, na paz e na unidade"

O Papa Francisco publicou uma mensagem na sua conta do Twitter a propósito do Dia Mundial da Ação Humanitária promovido pela Organização das Nações Unidas.



No texto pode ler-se que "a emergência climática gera cada vez mais crises humanitárias e os pobres são os mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos".

Por isso, defende o Santo Padre, "é urgente uma solidariedade baseada na justiça, na paz e na unidade da família humana".

O Papa termina a mensagem com o hastag #WorldHumanitarianDay

Cáritas Internationalis pede "medidas corajosas" aos decisores políticos

Neste Dia Mundial da Ação Humanitária, a Cáritas Internationalis recorda que "o caminho de futuro passa por uma Ecologia Humana Integral.

Este organismo católico incentiva os decisores políticos "a tomarem medidas corajosas para abordar as diferentes questões, particularmente relacionadas com as alterações climáticas, o impacto da pandemia e a turbulência política no Afeganistão e no Líbano".

Em comunicado, admite que "sem uma vontade política determinada, a vida humana está em perigo e uma parte da humanidade está destinada a sofrer e a viver em condições desumanas".

Nesse sentido, a Cáritas Internationalis faz uma série de apelos aos líderes e decisores políticos, nomeadamente, que garantam "a segurança da população afegã e o atendimento das necessidades básicas do povo libanês".

Pede ainda que seja dada "importância primordial à gestão de desastres nas comunidades locais, especialmente em atividades de redução de risco, para garantir a segurança das pessoas através de sistemas de alerta precoce".

Incentiva também "os governos locais a cooperarem com as organizações da sociedade civil locais e a fortalecer os seus mecanismos de resposta com destaque para a ação humanitária para que esta possa lidar com as consequências das alterações climática".

Exorta a que seja garantido "o acesso aos cuidados básicos de saúde integrais para os mais vulneráveis, incluindo vacinas contra doenças mortais."

Oikos distribui "kits" de emergência em Moçambique

A ‘Oikos – Cooperação e Desenvolvimento’ assinalou o Dia Mundial da Ação Humanitária 2021 com uma iniciativa concreta: distribuiu 15 mil 750 kits de emergência em Moçambique.

Esta organização não-governamental para o desenvolvimento referiu que esta ajuda traduziu-se em forma de bens de higiene, alimentos, mantas, capulanas, redes mosquiteiras, entre outros.

A Oikos sublinha que "esta é uma resposta face à grave crise humanitária que se vive no Norte de Moçambique e contemplou a distribuição de kits de emergência em centros de acolhimento temporário e famílias de acolhimento a pessoas deslocadas".

A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que designou o dia 19 de agosto como Dia Mundial da Humanidade, cinco anos depois do ataque à bomba ao Canal Hotel, em Bagdade, que matou 22 trabalhadores da ajuda humanitária, incluindo o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Iraque, Sérgio Vieira de Mello, precisamente a 19 de agosto de 2003.