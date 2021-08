Fronteira de Vilar Formoso, a "porta de entrada" para a Jornada Mundial da Juventude em 2023

"Aqui começa a tua jornada" é a mensagem que consta no outdoor colocado na A25 e que indica que a Diocese da Guarda como a "porta de entrada" para a Jornada Mundial da Juventude em 2023, em Lisboa. E refere ainda Vilar Formoso como a "fronteira da paz".



A A25 é a via de acesso à principal fronteira terrestre portuguesa.

A colocação deste painel concretiza um protocolo entre a Câmara de Almeida e o Comité Organizador Diocesano da Guarda para a Jornada Mundial da Juventude 2023, assinado no início de julho, em Almeida, com a presença do presidente da autarquia local, António Machado, do bispo da Guarda, D. Manuel Felício, da responsável do Comité Organizador Diocesano da Guarda JMJ 2023, Sandra Soares, e do presidente da Fundação JMJ 2023, D. Américo Aguiar.

Este documento prevê também a cedência, por parte da autarquia, das instalações da Antiga Alfândega para atividades de acolhimento aos jovens peregrinos, bem como apoio logístico e cooperação no decorrer das pré-jornadas a decorrer na Diocese da Guarda.

Na ocasião, D. Manuel Felício disse que "a fronteira de Vilar Formoso será uma das mais percorridas por peregrinos da JMJ" e lembrou que "não pode ser apenas centro de passagem, mas lugar de alguma permanência".

Por seu turno, D. Américo Aguiar considerou a assinatura do protocolo como "um momento muito simbólico para a Fundação da Jornada Lisboa 2023" e mostrou vontade de o replicar nos outros municípios de fronteira.

D. Américo Aguiar considera esta "é uma ideia magnífica para aquilo que significa a chegada de turistas, seja com o intuito de vir para a jornada ou não, mas que chama a atenção particularmente para o evento que se aproxima a médio/longo prazo".