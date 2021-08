Reclusos e ex-reclusos em peregrinação a Fátima

O bispo auxiliar de Lisboa e membro da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, D. Joaquim Mendes, preside, no dia 18 de setembro, à VI Peregrinação Nacional da Pastoral Penitenciária a Fátima, foi hoje anunciado.

A peregrinação, organizada pela Pastoral Penitenciária, vai contar com a participação de reclusos e ex-reclusos e familiares, assistentes espirituais e religiosos prisionais e seus colaboradores, voluntários prisionais, membros da Cáritas, dirigentes das prisões, guardas prisionais e técnicos que trabalham nas cadeias portuguesas.

Segundo a Pastoral Penitenciária, podem participar os reclusos que se encontrem em condições de beneficiarem de licença de saída jurisdicional ou de licença de saída de curta duração, ou seja, em situação de "precária".

De acordo com a informação hoje disponibilizada pela Pastoral Penitenciária, a peregrinação terá início às 10h30, no início da Via Sacra para os Valinhos, e terminará às 16h30, na Capelinha das Aparições.

Via Sacra, almoço partilhado, eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade e despedida na Capelinha das Aparições compõem o programa desta VI Peregrinação Nacional da Pastoral Penitenciária a Fátima.