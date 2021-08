​Bispo do Porto solidário com mães que trabalham em centros comerciais

O Bispo do Porto, D. Manuel Linda, está solidário com as mães de menores que reivindicam folgas aos fins de semana.



“Dou o meu apoio às mães de menores de 12 anos que trabalham nas lojas dos shoppings e reclamam folga ao fim de semana, pois não têm onde deixar os filhos”, escreve D. Manuel Linda numa mensagem na rede social Twitter.

Para o bispo do Porto, “a abertura das superfícies comerciais ao Domingo é sinal de penúria sociocultural”.

“Pensemos na família!”, apela o prelado.